النائبة غادة على لطلاب جامعة عين شمس: "انزل ومتسمعش اللى يقول صوتك مش هيفرق"

كتب محمود راغب

وجهت الدكتورة غادة علي عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التحية لصمود الشعب الفلسطينى الصامد فى مواجهة الإرهاب.

وقالت عضو مجلس النواب خلال ندوة " نعم للمشاركة.. خليك ايجابي"، بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة عين شمس، والتى تنظمها الجامعة بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن شباب مصر علم كل شباب العالم درس فى الوطنية بوقوفه خلف قيادتها رافضا التهجير القصرى وتصفية القضية الفلسطينية.

ووجهت الدكتورة غادة على رسالة لطلاب جامعة عين شمس والشباب قائلة: "انزل وحكم عقلك.. ولا تنجرف وراء من يقول لك أن صوتك لن يفرق.. فالانتخابات الرئاسية بتعدى مرة واحدة فى عمرك وأنت طالب جامعى".

وتابعت فى رسالتها للشباب : انزل عشان بلدك وعشان الجمهورية الجديدة .

ويشارك بالندوة، الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس، وأعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى مقدمتهم طارق الخولي عضو مجلس النواب ، والدكتورة غادة علي عضو مجلس النواب، و محمود بدر عضو مجلس النواب