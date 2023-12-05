السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج ، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم "ح.ع.غ" عامل، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الحشيش وجوهر الميثامفيتامين بدائرة مركز ساقلتة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 بدائرة مركز ساقلته، عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز ساقلتة، مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش المخدر وجوهر الميثامفيتامين، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السري، وتم القبض على المتهم وبحوزته كمية من المخدرات وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.