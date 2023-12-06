الضحك الهستيرى قد يؤدى للاختناق؟ وسائل تجعلك تسيطر على نفسك

كتبت إيناس البنا

يرتبط الضحك بتعزيز الطاقة الإيجابية ويطلق هرمونات السعادة، وعلى الرغم من ارتباطه بتخفيف التوتر والمساعدة في استرخاء العضلات وتعزيز المناعة وتخفيف الألم، إلا أن للضحك الهستيرى مخاطر صحية خطيرة، وفقا للتقرير المنشور بموقع OnlyMyHealt

مخاطر الضحك الهستيري وأسباب حدوثه

أكد التقرير، أن الضحك في حد ذاته لا يقتل أحداً، ولكن الحالة الناجمة عن الضحك الشديد قد تكون مميتة، بسبب التأثير الجسدي للضحك الهستيرى والتى تحدث نتيجة تغييرات في ضغط التجويف الصدري، مما يؤثر على آلية عمل الأعضاء الداخلية ونقل الإشارات إلى الدماغ، فالتجويف الصدري هو المساحة الموجودة داخل الصدر والتي تحتوي على القلب والرئتين والأعضاء والأنسجة الأخرى.

وأضاف التقرير أن الضحك المفرط قد يؤدي إلى مخاطر قد تظهر من خلال مضاعفات، مثل الاختناق، وإعاقة التنفس السليم، وبالتالي إعاقة الحصول على الأكسجين الذى يمكن إلا يصل إلى خلايا الدماغ، مما يؤدي إلى خلل محتمل في المخ.

تتضمن بعض العواقب الشائعة للضحك الشديد أو الهستيري ما يلي:

1. مشاكل القلب والأوعية الدموية

يمكن أن يؤدي الضغط الناتج عن الضحك الشديد لفترة طويلة إلى حدوث مشكلات قلبية وعائية، مثل السكتات الدماغية أو النوبات القلبية.

2. مضاعفات الجهاز التنفسي

قد يؤدي الاختناق، الناجم عن نقص الأكسجين أثناء الضحك لفترة طويلة، إلى ضيق في التنفس أو حتى انهيار الرئة، مما يؤدي إلى الاختناق لبعض الحالات.

3. الفتق

قد يؤدي الضحك بشكل مكثف إلى تفاقم الحالات مثل الفتق المختنق، مما يؤدي إلى قطع تدفق الدم إلى الأعضاء الحيوية.

كيفية التحكم فى الضحك الهستيرى

ووفقا للتقرير، تشير الحالات المسجلة لحالات الوفاة من الضحك الهستيرى، تحدث نتيجة رد فعل مثل السقوط أثناء الضحك، أو بسبب عوامل مثل التغيرات في حركة الصدر، أو الصدمات غير المقصودة وما يصاحب ذلك من آلام في البطن.

لذلك، من الضروري للأشخاص توخي الحذر والتحكم في الضحك، على الرغم من أنه خطر نادر لكنه قد يؤدى للوفاة، تساعد أفعال مثل عض الشفاه أو اللسان، والزفير الكامل متبوعًا بالسعال، بمثابة إلهاءات فعالة، مما يساعد الأشخاص على استعادة السيطرة على ضحكهم.