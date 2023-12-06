السيطرة على حريق بماركت بميدان محمد نجيب شرق الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية، من السيطرة على حريق هائل اندلع بـماركت بميدان محمد نجيب بمنطقة سيدي بشر بحي المنتزه أول في الإسكندرية.

البداية عند ورد بلاغ لقسم شرطة المنتزه أول يفيد نشوب حريق هائل بأحد المحال بميدان شارع محمد نجيب بمنطقة سيدي بشر، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص نشوب حريق بهايبر ماركت شهير مكون من طابقين أسفل عقار بالشارع المشار إليه، ما أسفر عن تفحمه وتصاعد ألسنة النيران والدخان لطابقين وجزء من الطابق الثالث.

تم إخماد الحريق والنيران ومنع امتدادها إلى المحال المجاورة، وتحرر المحضر بقسم شرطة المنتزه أول، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.