اليوم السابع
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اندلاع حريق بأحد المحلات التجارية بميدان محمد نجيب فى الإسكندرية

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 12:37 ص
اندلاع حريق بأحد المحلات التجارية بميدان محمد نجيب فى الإسكندرية الحريق
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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اندلع حريق، منذ قليل في أحد المحلات التجارية، بميدان محمد نجيب شرق محافظة الإسكندرية، وعلي الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.
 
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغاً بنشوب الحريق في أحد المحلات التجارية، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء، ترافقهم القوات الأمنية، لموقع الحادث للسيطرة عليه وإخماد النيران.
 
إندلاع حريق في محل تجاري شرق الإسكندرية
إندلاع حريق في محل تجاري شرق الإسكندرية

إندلاع حريق هائل باحد المحلات التجارية شرق الإسكندرية
إندلاع حريق هائل باحد المحلات التجارية شرق الإسكندرية

حريق بشارع محمد نجيب في الإسكندرية
حريق بشارع محمد نجيب في الإسكندرية

 







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