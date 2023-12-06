اندلاع حريق بأحد المحلات التجارية بميدان محمد نجيب فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

اندلع حريق ، منذ قليل في أحد المحلات التجارية، بميدان محمد نجيب شرق محافظة الإسكندرية، وعلي الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغاً بنشوب الحريق في أحد المحلات التجارية، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء، ترافقهم القوات الأمنية، لموقع الحادث للسيطرة عليه وإخماد النيران.