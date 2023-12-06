اليوم السابع
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الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 10:27 م
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السيطرة على حريق اندلع داخل شركة مراتب فى المريوطية

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 09:15 م
السيطرة على حريق اندلع داخل شركة مراتب فى المريوطية اثر الحريق
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شركة لإنتاج وبيع المراتب أسفل عقار سكنى بطريق سقارة السياحى فى المريوطية ، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.
 
وفور تلقى بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شركة فى المريوطية  ، وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون وقوع أى إصابات. 
 
ومن المقرر مناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة. 
 
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الحريق
 






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