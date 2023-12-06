اليوم السابع
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الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 02:51 م
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السجن المؤبد لعامل لاتهامه بقتل شخص فى سوهاج

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 02:05 م
السجن المؤبد لعامل لاتهامه بقتل شخص فى سوهاج هيئة المحكمة
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج  اليوم الأربعاء بمعاقبة المتهم "ا.ع.ع"  عامل بالسجن المؤبد لاتهامه بقتل المجنى عليه "ب.ح." بدائرة مركز المراغة، صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

 
تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز المراغة عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجنى عليه أثر إصابته بطلق ناري وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة .
 
وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما، فقام بإطلاق النار عليه من سلاح ناري مما أسفر عن مصرعه في الحال، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
 
 
 






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