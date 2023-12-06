اليوم السابع
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الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 07:24 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الخارجية الروسية: ما يقرب من 900 شخص تم إجلاؤهم من غزة يصلون إلى روسيا

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 07:17 م
الخارجية الروسية: ما يقرب من 900 شخص تم إجلاؤهم من غزة يصلون إلى روسيا زاخاروفا
أ ش أ

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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم /الأربعاء/ أن ما يصل إلى 883 روسيًا من بين حوالى 1100 شخصًان طالبوا بالمساعدة فى الإجلاء من قطاع غزة، وصلوا بالفعل إلى روسيا.

وقالت زاخاروفا -فى تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- "فريق وزارة الخارجية الروسية الزائر، إلى جانب زملائنا من وزارة الطوارئ والوكالات الأخرى، قدموا المساعدة فى التحرك عبر الحدود ومراقبة عملية الإجلاء. وقد تم بالفعل إجلاء 898 مواطنًا روسيًا وأفراد عائلات فلسطينية من قطاع غزة منذ 12 نوفمبر الماضي". 







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