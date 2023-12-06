البنوك الإسرائيلية تتكبد خسائر فادحة بسبب ارتفاع كلفة الائتمان ومخاطر الاقتراض

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تراجعت الأرباح الصافية لاكبر ثلاثة بنوك إسرائيلية خلال الربع الثالث من العام الجارى نتيجة ارتفاع مخاطر الإقراض و ما ترتب عليها من خسائر فى عمليات الائتمان المصرفى ناتجة عن ارتفاع اسعار الفائدة المصرفية إلى 5 % ، كما أربكت الحرب الدائرة فى غزة حاليا منذ السابع من أكتوبر الماضى إدارات البنوك عن انجاز بيان أدائها المالى عن الربع الثالث من العام الجارى و المنتهى فى 20 سبتمبر الماضى فى توقيتات مبكرة حتى صدرت اليوم الاربعاء.

فقد تراجعت صافى أرباح بنك الخصم الإسرائيلى عن الربع الثالث من العام الجارى إلى 817 مليون شيكل مقابل 893 مليون شيكل حققها البنك كربح صافى خلال الربع الثالث من العام 2022 ، و أرجع البنك ذلك التراجع إلى ارتفاع معدلات خسائره الائتمانية نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة و ارتفاع كلفة الاقتراض الائتمانى إلى 596 مليون شيكل خلال الربع الثالث من العام الجارى.

و تراجعت الأرباح الصافية لمجموعة مزراحى المصرفية فى إسرائيل الى 1.1 مليار شيكل خلال الربع الثالث من العام الجارى وذلك بنسبة 6.8 % اقل عن مستواها المسجل خلال الربع الثالث من العام 2022 ، و ارجعت المجموعة فى بيان لها سبب التراجع الى ارتفاع خسائر عمليات الائتمان نتيجة ارتفاع الفائدة و زيادة مخاطر الاقتراض .



و تراجعت كذلك ارباح بنك ليؤمى ثالث اكبر بنوك اسرائيل خلال الربع الثالث من العام الجارى الى 1.77 مليار شيكل نتيجة ارتفاع كلفة الائتمان المصرفى مقارنة بارباح الربع الاول من العام الجارى و كانت 2ر5 مليار شيكل و ارباح الربع الثالث من العام 2022 و كانت 4.38 مليار شيكل .