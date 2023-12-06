اعرف مواصفات امتحان الفيزياء للترم الأول لصفوف النقل بالثانوى العام

كتب محمود طه حسين

حدد المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي مواصفة امتحان مادة الفيزياء للفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام، موضحا أن الفئات المستهدفة بالمواصفة: طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام وطلاب المنازل ونزلاء مستشفى 57357، ومن في حكمهم ، للفصل الدراسي الأول مادة الفيزياء للعام الدراسي 2023 2024 م



ثانياً: الضوابط العامة للورقة الامتحانية لمادة الفيزياء على مستوى صفوف النقل بالمرحلة الثانوية: - أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف للعام الدراسي 2024/2023 م.

- أن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

- أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي

- أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية للطلاب.

- أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية (المرحلة والتقويم)

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقرونيتها؛ حجم الخط - نوع الخط المسافات بين السطور الهوامش - العناوين - تعليمات الأسئلة - جودة الطباعة - الخلو من الأخطاء اللغوية والطباعة.

عدم تكرار مضمون السؤال أو صياغته بصورة أخرى لنفس الجزئية داخل الامتحان الواحد.

12. لا تتضمن الورقة الامتحانية المعلومات والأنشطة الإثرائية وكل ما يندرج تحت عنوان مزيد من المعرفة

13. عدد الأسئلة بنوعيها ( الاختيار من متعدد ، و المقاليه القصيرة ) ودرجتها :

- الدرجة الكلية للورقة الامتحانية وفق القرار الوزاري رقم ( 191) بتاريخ : 9 / 9 / 2019م كما يلي:

- الصف الأول الثانوي (20) درجة

- الصف الثاني الثانوي ( 30 ) درجة

- زمن الإجابة على الورقة الامتحانية للصف الأول الثانوي : ساعة ونصف شاملة وقت المراجعة ، وزمن الاجابة

للصف الثاني الثانوي ساعتان شاملة وقت المراجعة.

ثالثا : نواتج تعلم مقرر مادة الفيزياء على مستوى صفوف المرحلة الثانوية:

بنهاية الصفين الأول والثاني الثانوي يتوقع أن يتحقق لدى الطلاب في مادة الفيزياء نواتج التعلم الآتية: (1) نواتج تعلم الصف الأول الثانوي ( العاشر ) الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 2024.

الباب الأول : الكميات الفيزيائية ووحدات القياس

- يستنتج معادلة أبعاد الكميات الفيزيائية.

- يستنتج وحدات النظام الدولي لكميات فيزيائية مشتقة.

- يستخدم معادلة الأبعاد في إثبات صحة القوانين الفيزيائية.

- يقارن بين الكميات القياسية والكميات المتجهة مكانات .

- يقارن بين الخطأ المطلق والخطأ النسبي