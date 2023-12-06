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مواصفات امتحان الأحياء للفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثانى الثانوى

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 03:27 م
مواصفات امتحان الأحياء للفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثانى الثانوى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
كتب محمود طه حسين

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حدد المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي، مواصفة امتحان الأحياء للفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، وتوزيع الدرجات والأسئلة والضوابط العامة للورقة الامتحانية.
 
- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف للعام الدراسي الحالى.
 
- أن تتوزع الأسئلة عمى نواتج التعلم لمادة وفق الوزن النسبي ليا.
 
-  أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة عمى التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب .
 
- أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.
 
- أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة .
 
- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.
 
أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية ( المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الدرجة- الفصل الدراسي لغير الثانوية العامة - تاريخ الامتحان.
 
- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقرؤيتها : حجم الخط - نوع الخط - المسافات بين السطور - الهوامش - العناوين - تعليمات الأسئلة - جودة الطباعة - الخلو من الأخطاء اللغوية والطباعة.
 
- الصف الأول الثانوي :20 درجة ، تقسم كالتالي: 16درجة الامتحان التحريري في نهاية الفصل الدراسي الأول ، و 4 درجات أعمال السنة وتقسم كالتالي : درجة واحدة مواظبة ، درجة واحدة سلوك ، درجتان اختبارات الشهور .
 
- الصف الثاني الثانوي : 30 درجة ، تقسم كالتالي «24 درجة الامتحان التحريري في نهاية الفصل الدراسي الأول ، و 6 درجات أعمال السنة وتقسم كالتالي " درجة ونصف مواظبة ، درجة ونصف سلوك 30 درجات اختبارات الشهور.
 
- امتحان الفصل الدراسي الأول لطلاب المنازل والمستشفيات كما يلي :
 
- الصف الأول الثانوي : 20 درجة ، ولا توجد أعمال سنة .
 
- الصف الثاني الثانوي : 30 درجة ، ولا توجد أعمال سنة .
 
- 10 زمن الإجابة على الورقة الامتحانية لكل من الصفين الأول والثاني الثانوي : ساعتان شاملة وقت المراجعة. 
 
وبالنسبة لأسئلة الأحياء كالتالى: 
 
- الصف الأول الثانوي :16 مفردة اختبارية ، بواقع 14 مفردة اختبارية من نوع الموضوعي، والاختيار من متعدد كل مفردة بدرجة واحدة ، وعدد 2 مفردة اختبارية من نوع المقال القصير كل مفردة بدرجة واحدة.
 
- الصف الثاني الثانوي : عدد 24 مفردة اختبارية ، بواقع 20 مفردة اختبارية من نوع الموضوعي الاختيار من متعدد كل مفردة بدرجة واحدة ، و6 مفردات اختبارية من نوع المقال القصير كل مفردة بدرجة واحدة.
 
مواصفة امتحان الأحياء للفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي
مواصفة امتحان الأحياء للفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي
 






وزارة التربية والتعليم

مواصفة امتحان مادة الأحياء للصفين الأول والثانى الثانوى 2024

مواصفة امتحان الفصل الدراسي الأول



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