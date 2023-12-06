اعترافات لصوص أبواب محولات الكهرباء بأسوان: بنسرقها بأسلوب الخلع

كتب سليم على

أدلى متهمان باعترفات تفصيلية، أمام النيابة العامة بأسوان، تفيد قيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الأبواب الحديدية لمحولات الكهرباء في أسوان.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمان لهما معلومات جنائية سابقة، واعترفا بسرقة الباب الحديدى لغرفة محول كهرباء بدائرة قسم شرطة أسوان ، بأسلوب الخلع وفرا هاربين.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.