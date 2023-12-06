اليوم السابع
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إعادة بناء وتأهيل 34 منزلاً للأسر الأكثر احتياجا فى ديرمواس بالمنيا

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 02:34 م
إعادة بناء وتأهيل 34 منزلاً للأسر الأكثر احتياجا فى ديرمواس بالمنيا إعادة بناء وتأهيل 34 منزلاً للأسر الأكثر احتياجا فى ديرمواس
المنيا - حسن عبد الغفار

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أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا مواصلة تنفيذ أعمال المشروع القومي "سترة"، وذلك بناء على توجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام والرعاية بالأسر الأكثر احتياجا، من خلال التعاون المشترك بين المحافظة ومؤسسة مصر الخير وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتضامن الاجتماعي، موضحا أن المشروع يستهدف بناء وحدات سكنية أولي بالرعاية علي مستوي الجمهورية بهدف تحسين بيئة السكن بالمجتمعات الأكثر احتياجاً.

وأشار المحافظ، أن مشروع "سترة" هو أحد المشروعات التي تشهدها محافظة المنيا بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير لتوفير حياة كريمة للأسر الفقيرة في بعض القري الأكثر احتياجا، حيث يجرى إعادة بناء وتأهيل 34 منزلا بقرية بني حرام في مركز ديرمواس، لافتا إلى أنه تم اختيار الأسر المستحقة عقب إجراء أبحاث اجتماعية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لتحديد معدلات الدخل الاقتصادى، وبما يحقق تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية وتم استخراج تراخيص الهدم والبناء للحالات المستحقة وجارى تنفيذ جميع أعمال التشطيبات لإعادة البناء و تجهيز المنازل الآيلة للسقوط لتحويلها إلي بيوت مطورة تليق بسكان تلك القرى.






سترة

تاهيل المنازل

التضامن الاجتماعى

اخبار المنيا

محافظة المنيا




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