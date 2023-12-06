إصابة 16 مواطنا فى انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى بإسنا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهد مدخل الطريق الصحراوى بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، صباح اليوم الأربعاء، وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من قرية النمسا على الطريق الصحراوى، مما أسفر عن إصابة 16 مواطنا بكدمات وجروح وكسور، وتم نقلهم لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمدينة إسنا، وذلك لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة العمليات بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من الأهالى يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص تحمل لوحات "ص ب ص 2624" وذلك بالقرب من قرية النمسا على الطريق الصحراوى.

انتقلت على الفور 10 سيارات إسعاف لموقع الحادث، حيث تبين إصابة 16 مواطن وهم جميع ركاب الميكروباص، بكدمات وكسور وجروح، وعلى الفور تم نقلهم لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمدينة إسنا، وذلك لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كانت قد أصيبت 4 سيدات فى حادث انقلاب سيارة نقل ركاب في ترعة على طريق حاجر الضبعية بمدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، حيث بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة الإسعاف يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة نقل ركاب في ترعة على طريق حاجر الضبعية بمدينة القرنة، وذلك نتيجة انحراف عجلة القيادة من أيدي قائدها، مما أدى إلى إصابة 4 سيدات بكدمات وجروح عقب انتشالهم من السيارة داخل الترعة، وهن كل من "منال.م" 40 سنة، و"ألفت.س" 45 سنة، و"يمنى.ع" 50 سنة، و"زينب.ع" 50 سنة، مصابين بكدمات وكسور في الساق والضلوع والقدم والحوض، وتم نقلهم لمستشفى القرنة المركزى لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.



اصابة 16 مواطن فى حادث ميكروباص بصحراوى اسنا