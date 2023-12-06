إسماعيل هنية: الاحتلال يعانى خسائر كبيرة والفلسطينيون فقط من يحددون مستقبل غزة

رامى محيى الدين

أكد رئيس المكتي السياسى لحركة حماس إسماعيل هنية في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن جيش الاحتلال يعاني خسائر كبيرة خلال الحرب في غزة.

وأضاف: "نحن نمتلك سيناريوهات وخطط عملياتية ونقاتل بقوة في كل قطاع غزة"، مشيرا إلى أن الدولة الفلسطينية يجب أن تكون ذات سيادة دون مستوطنات، مؤكدا أن الاستيطان في الضفة الغربية غير شرعي ويجب أن ينتهى.

وأوضح، أن قطاع غزة أرض فلسطينية والفلسطينيون فقط هم من يحددون مستقبله، مؤكدا أن الفلسطينيون يتعرضون إلى "هولوكوست" على مرأى ومسمع من العالم، وأن العالم لم يعد يصدق الاحتلال الإسرائيلي على الإطلاق، لافتا إلى أن الروايات الأمريكية بشأن الحرب في غزة مضللة وكاذبة.

ودخل العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة شهره الثالث على التوالى مع استمرار المجازر والإبادة الجماعية فى مناطق شمال وجنوب القطاع إثر القصف الجوى العنيف والمكثف من الطيران الحربى الإسرائيلى، وكثف الاحتلال غاراته على عدة مناطق فى شمال غزة أبرزها جباليا التى تعرض البلوك رقم 2 و5 لقصف عنيف، ما أدى لارتقاء 100 شهيد فلسطينى غالبيهم من الأطفال والنساء.

وتخوض الفصائل الفلسطينية اشتباكات عنيفة مع جيش الاحتلال الإسرائيلى فى منطقة الفالوجا غرب جباليا شمال قطاع غزة، ويستخدم جيش الاحتلال الإسرائيلى سلاح الدبابات والمشاة فى شمال القطاع، وتمنع القوات الإسرائيلية أى حركة للمواطنين المتواجدين فى الشمال خاصة بمخيم جباليا.

وشن الاحتلال الإسرائيلى غارات جوية مكثفة على خانيونس جنوب القطاع مع محاولات التقدم شرقا مع توسع العمليات البرية فى عدة محاور، وقصفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة حمادة قرب مسجد عبد الله عزام بحى الزيتون جنوب غزة.