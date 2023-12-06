أمانة "مصر أكتوبر" بشمال سيناء تلتقى حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى

كتب سمر سلامة

في إطار دعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لانتخابات رئاسة الجمهورية، التقى وفد من أمانة محافظة شمال سيناء بحزب مصر أكتوبر، الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في المحافظة، وذلك في إطار لقاءات الحملة بالمحافظات، مع الكيانات والأحزاب والجهات الداعمة للمرشح الرئاسي في الانتخابات الرئاسية.

وبحث وفد أمانة حزب مصر أكتوبر، مع مسئولى حملة دعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وهم

النائب إبرهيم شعيره والنائب تسليمات الزملوط والنائب سالم العكش والشيخ عبد المنعم رفاعي منسق الحمله وبحضور جميع أعضاء الحملة وبحضور الأمين العام شمال سيناء أنور سعيد أبوزغلة القصبي وامين التنظيم أحمد ماهر وأمينة المرأة سومه الدباس.

ورحب أعضاء ومنسقى الحملة الرسمية، بكافة الأحزاب الداعمة لمؤسسات الدولة للتعاون والاصطفاف مع الوطن، مؤكدين علي أن المشاركة واجب وطنى لذلك علينا جميعا أن نشارك فى إطار حقنا وواجبنا الدستورى.

ومن جانبه، أكد وفد حزب مصر أكتوبر، أننا جميعا شركاء فى هذا الوطن ونصطف جميعا لخدمة هذا الوطن وعلينا دعم القيادة السياسية الحكيمة الممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي وندعم ترشحه فى المرحلة الحالية.