مؤتمر شعبى لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي بمدينة فاقوس.. صور

الشرقية - فتحية الديب

نظم حزب مستقبل وطن بمدينة فاقوس بمحافظة الشرقية مؤتمرًا شعبيا حاشدًا لدعم وتأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة، بحضور، الدكتور محمد سليم أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية، وعدد من أعضاء الحملة الرسمية للرئيس ومجلسى النواب والشيوخ وممثلى الدين الإسلامى والمسيحى، وخالد هليل أمين الحزب بمركز فاقوس، وأمناء الوحدات الحزبية بالقرى، وعدد كبير من الأهالى وأكثر من 3 آلاف من المواطنين.

وبدأت فعاليات المؤتمر بالسلام الوطنى ثم تلاوة ايات من القران الكريم تلى ذلك الوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء غزة، ثم عرض فيلم وثائقى عن أهم إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الـ10 سنوات الماضية.

وتحدث الدكتور محمد سليم امين حزب مستقبل وطن بالشرقية وعضو مجلس الشيوخ أن الرئيس السيسى تمكن من تثبيت اركان الدولة المصرية واستعاد هيبتها داخليا وخارجيا ونجح فى القضاء على الإرهاب ومخططاتة التى تهدف إلى دخول مصر مرحلة الفوضى وانه قائد عظيم وكل يوم يثبت لنا جميعا أنه زعيم له رؤية ثاقبة ولا بديل عنه لحكم مصر.

وطالب الدكتور محمد سليم بضرورة الوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية وإرسال رسالة للعالم بان الشعب المصرى لديه وعى وقادر على اختيار رئيسة للعبور بالدولة المصرية لبر الأمان.

وتحدث اللواء خالد سعيد رئيس لجنة التنمية المحلية والإسكان والنقل بمجلس الشيوخ عن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى حفظ أمن واستقرار مصر والتصدى للإرهاب واستكمال بناء الجمهورية الجديدة، فى ظل تحديات إقليمية هى الأخطر فى التاريخ الحديث، لافتا إلى ضرورة المشاركة الايجابية فى الانتخابات الرئاسية وتأييد الرئيس السيسى استكمالا لما تم إنجازات.

وطالب النائب أحمد الطاروطى عضو مجلس الشيوخ، الشباب بضرورة الاصطفاف خلف القيادة السياسية لارسال رسالة للعالم بايمانه الكامل بقيادته الحكيمة واوضح أن الرئيس السيسى قام بتنفيذ مشروعت قومية عملاقة ساهمت فى رفع المعاناة عن كاهل المواطنين من ضمنها المشروع القومى لتطوير الريف المصرى والتمكين الاقتصادى للشباب والمرأة وذوى الهمم.

وتحدث خالد هليل أمين حزب مستقبل وطن بفاقوس حيث دعا كافة الحضور بضرورة الخروج لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى انتخاب الرئاسة، مشيرا إلى أن المصريين فى الداخل لا يقلون وطنية عن المغتربين الذين قدموا ملحمة وطنية خلال تصويتهم بالايام الماضية بكافة السفارات المصرية بأنحاء العالم، فى مشهد حضارى أكد بأنه لا بديل فى تلك المرحلة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيسا لـ الجمهورية.

وأشارت الدكتورة أمانى الدالى أمين المرأة بفاقوس إلى المكتسبات التى حصلت عليها المرأة المصرية فى عهد الرئيس السيسى وتوليها مناصب قيادية فضلا عن الدعم اللا محدود للنساء اللاتى ينتمين للطبقات الأولى بالرعاية.



جانب من المؤتمر (1)



جانب من المؤتمر (2)



جانب من المؤتمر (3)



جانب من المؤتمر (4)