أخبار مصر.. الفصائل الفلسطينية تثمن موقف مصر الرافض قطعيا لمشروع تهجير أبناء غزة

نشر "اليوم السابع" خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها، ملف خاص عن الانتخابات الرئاسية وتثمين الفصائل الفلسطينية موقف مصر الرافض قطعيا لمشروع تهجير أبناء غزة، بالإضافة إلى إعلان وزاة التعليم تطوير المناهج.

وزير التعليم: انتهاء تطوير مناهج الابتدائية والإعدادية وجار تحديث الثانوية

استقبل الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وفدًا من البنك الدولى؛ لمتابعة أوجه التعاون المشترك لتطوير التعليم قبل الجامعى.

وقد أعرب الدكتور رضا حجازى عن تقديره للتعاون المثمر والبناء مع البنك الدولى، مؤكدًا أهمية هذا التعاون، والذى يسهم فى تطوير العملية التعليمية وتصحيح المسار بصفة مستمرة.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تتعاون مع البنك الدولى فى عدد من الملفات، مؤكدًا أن الوزارة قامت بإعداد خطة استراتيجية تضم كل المحاور اللازمة لتطوير العملية التعليمية، وأهم ما يميز هذه الخطة أنها نشأت نتيجة تحليل قطاعي بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية في الدولة.

الفصائل الفلسطينية تثمن موقف مصر الرافض قطعيا لمشروع تهجير أبناء غزة

ثمنت الفصائل الفلسطينية قبل قليل، دور الموقف المصرى بالرفض القطعى لمشروع تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى شبه جزيرة سيناء، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل.

كما دعت الفصائل الفلسطينية مصر، للحفاظ على موقفها من التهجير، والتصدي للعدوان الإسرائيلي ومخططاته الإجرامية.

ضوابط تحرير استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية بشكل صحيح

أعلنت المديريات التعليمية، ضوابط تحرير وتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية بشكل صحيح، للتقدم لامتحانات العام الدراسي الحالي 2023/2024، والتى تبدأ منتصف يناير المقبل، وذلك بعد فتح باب التسجيل علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

مهام الوظيفة «رقم واحد»..صلاحيات رئيس الجمهورية فى الدساتير منذ ثورة يوليو.. إبرام المعاهدات وإعلان الطوارئ.. اختصاصات لم تتغير مثل اقتراح قوانين ودعوة البرلمان للانعقاد.. التطور يُقلص الأدوار لصالح فصل السلطات

إبرام المعاهدات وإعلان الطوارئ والحرب.. بعض الاختصاصات لم تتغير مثل اقتراح القوانين ودعوة البرلمان للانعقاد.. التطور السياسى يُقلص الأدوار لصالح الحكومة وفصل السلطات.. ودستور 2014 يضيف رئاسة مجلس الأمن القومى

إنه المسؤول الأول فى بنية النظام، ينضبط بالدستور والقانون، ويأتى على جناح الإرادة الشعبية، ويتشارك الحُكم مع سياسيين أو فنيين؛ لكنه يظل الرقم الأصعب وصاحب القرار الأهم فى منظومة الحُكم. وقد اهتمت دساتير مصر منذ إعلان الجمهورية بتنظيم وضعية الرئيس، والتناول الدقيق للصلاحيات والاختصاصات وما عليه من مهام والتزامات.

ومن واقع قراءة النصوص الدستورية المتتابعة، فى 1956 أو 1971 وتعديلاته وأخيرا 2014، تتجلّى بعض الاختصاصات المتشابهة، وتبرز اختلافات بحسب طبيعة المرحلة وتركيبة النظام.

مرصد الأزهر يحذر من دعوات صهيونية لنزع سلطة الوقف الإسلامى بالمسجد الأقصى

قال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أن شرطة الاحتلال وافقت على الدعوة التي تقدمت بها منظمات الهيكل المزعوم بإقامة "مسيرة المكابين" بالبلدة القديمة في القدس المحتلة، عشية الاحتفال بـ"عيد الحانوكا" اليهودي يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، تحت عنوان "طرد الوقف من جبل الهيكل"، والتي تخطط لنزع سلطة الوقف الإسلامي الإداري على المسجد الأقصى المبارك وبسط السيادة الصهيونية الكاملة على مدينة القدس المحتلة وساحات المسجد الأقصى المبارك.

الأرصاد تحذر من انخفاض بدرجات الحرارة.. والصغرى بالقاهرة الكبرى تصل 13 درجة

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تعرض البلاد لانخفاض فى درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع تبدأ تدريجيا من اليوم وحتى الجمعة لتسود البلاد أجواء باردة على كافة الأنحاء ليلا .

الفصائل الفلسطينية تعلن استهداف قوة إسرائيلية بقذيفة شرق خان يونس

أعلنت الفصائل الفلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، استهداف قوة إسرائيلية بقذيفة شرق خان يونس، في حين استشهد فلسطيني بمخيم طولكرم متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال. عن القاهرة الإخبارية.

يأتي ذلك في الوقت الذى دعا فيه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى العمل على منع اتساع الصراع في قطاع غزة.

الأرصاد: طقس اليوم لطيف نهارا بارد ليلا.. والصغرى بالقاهرة 15 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء طقسا لطيفا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء، حارا على جنوب البلاد، باردا ليلا على أغلب الأنحاء.

محمد صلاح يقود ليفربول ضد شيفيلد يونايتد بحثا عن قمة الدورى الإنجليزى

يحل فريق ليفربول الذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح ضيفًا ثقيلًا على شيفيلد يونايتد في المباراة التي ستقام في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على ملعب "برامول لين" ضمن منافسات الجولة 15 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2023-24.

المدارس توجه طلبة الشهادة الإعدادية بتسجيل الاستمارة الإلكترونية

وجهت المدارس طلبة الشهادة الإعدادية بتسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2024، مشددة على أن هذا سيتم لمساعدة الطلاب وتقديم كافة التسهيلات التى تمكنهم من كتابة بياناتهم باستمارة التقدم للامتحانات، موضحة أن خطوات تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية سهلة وبسيطة، وسيتم إعلانها داخل المدارس حتى يستطيع الطلاب التعرف عليها وتسجيل الاستمارة بكل سهولة.

حكاية وطن.. جهود الدولة لخلق بيئة تشريعية داعمة للمرأة توفر لها الحماية

عملت الدولة على فتح آفاق جديدة للمرأة لم تكن متاحة لها من قبل، مهدت لها الطريق لمشاركة واسعة النطاق في كافة القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وجاء ذلك نتيجة لسياسات الدولة المصرية الهادفة إلى تمكين ودعم المرأة والمساواة بين الجنسين، وتزامن ذلك جليا مع ترجمة الإرادة السياسية إلى قوانين، واستراتيجيات مثل الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التى ترتكز على أنه بحلول عام 2030 تصبح المرأة المصرية فاعلة رئيسة في تحقيق التنمية المستدامة في وطن يضمن لها كافة حقوقها التي كفلها الدستور.

الأحزاب تكثف فعالياتها الجماهيرية قبل بدء الصمت الانتخابى.. تدشين حملات للحث على المشاركة والتصويت بالماراثون الرئاسى

تجرى الاستعدادات لبدء عملية تصويت المصريين بالداخل في الانتخابات الرئاسية، المقررة خلال ثلاثة أيام 10و11و12 ديسمبر 2023، والتي يسبقها الصمت الانتخابي اعتبارا من الساعة 12 صباحا يوم 8 ديسمبر 2023 قبل يومين من تاريخ الاقتراع، وتعكف الأحزاب والقوى السياسية على تكثيف فعالياتها الجماهيرية لدعم مرشحيها قبل بدء فترة الصمت.