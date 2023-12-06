أخبار البورصة اليوم الأربعاء 6-12-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 6-12-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 5.3 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 27 مليار جنيه عند مستوى 1.672 تريليون جنيه.



إيقاف تداول 8 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، واسيك للتعدين-اسكوم، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والاستثمار العقاري العربي-اليكو، والمشروعات الصناعية والهندسية، والدولية للأسمدة والكيماويات، والمصرية للدواجن، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى.



البورصة تخسر 27 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 5.3 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 27 مليار جنيه عند مستوى 1.672 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 5.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 153 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.35% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.78%، والعرب على 13.87%، واستحوذت المؤسسات على 31.41% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.58%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 9 ملايين جنيه، 56.2 مليون جنيه، 271.3 مليون جنيه، 4.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 131.4 ألف جنيه، 340.6 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 24703 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 29655 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 10519 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 5349 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 7753 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 2.32% ليغلق عند مستوى 6385 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1427 نقطة.

وصعدت أسهم 45 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 120 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة. أسهم خزينة أعلنت شركتا المتحدة للإسكان والتعمير، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، شراء الأولى عدد 366.5 ألف سهم خزينة خلال جلسة أمس الثلاثاء، وبذلك يصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 5.71% من أسهم رأس المال، وشراء الثانية 1.1 مليون سهم.



تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات المجموعة المصرية العقارية، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، والدولية للأسمدة والكيماويات، وركاز القابضة للاستثمارات المالية عدد 35.1 ألف سهم، 900 ألف سهم، 2000 سهم، 5716 سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركات روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، والعبوات الطبية، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية عدد 190.8 ألف سهم، 178.6 ألف سهم، 803.9 ألف سهم، على التوالي، كما باعت إدارة بنك التعمير والإسكان 106 أسهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، والمالية والصناعية المصرية، والقاهرة للإسكان والتعمير، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 100 ألف سهم، 112.5 ألف سهم، 500 ألف سهم، 980 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، والعربية لحليج الأقطان، ومصر للفنادق، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 2470 سهم، 100 ألف سهم، 2000 سهم، 3 ملايين سهم، على التوالي.

كما اشترى مساهم رئيسي بشركات برايم القابضة للاستثمارات المالية، ومرسى مرسى علم للتنمية السياحية، ومستشفى النزهة الدولي عدد 1.2 مليون سهم، 10950 سهم، 11 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت شركة الشمس للإسكان والتعمير، بيع المساهم شركة مصر لتأمينات الحياة عدد 3.4 مليون سهم بسعر 9.27 جنيه بقيمة إجمالية 31.5 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 5.26% إلى 3.76%، ونفذت الصفقة من خلال شركة الرواد لتداول الأوراق المالية.

فيما أعلنت شركة رواد السياحة-الرواد، شراء المساهم أحمد فاروق أحمد عبد اللطيف عدد 112.2 ألف سهم بسعر 27.58 جنيه بقيمة إجمالية 3.1 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 9.82% إلى 10.47%، ونفذت الصفقة من خلال شركة تارجيت لتداول الأوراق المالية.

أعلنت شركة المطورون العرب القابضة، شراء المساهم أحمد طارق خليل علي عدد 7.9 مليون سهم بسعر 0.999 جنيه بقيمة إجمالية 7.9 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 29.78% إلى 30.03%، ونفذت الصفقة من خلال شركتي عربية أون لاين وبلتون لتداول الأوراق المالية.



مصر الجديدة للإسكان قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إن اللجنة الفنية المشكلة لدراسة عروض استغلال مجمع مدينة غرناطة بنظام المشاركة بالإيرادات، رفضت العروض المقدم من الناحية الفنية.

بلتون

قالت شركة بلتون المالية القابضة، إن توقيع خطاب نوايا بهدف الاستحواذ على شركة سوديك للتوريق، المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بممارسة النشاط التوريق، وبموجب هذا الخطاب ستتولى إجراءات الفحص النافي للجهالة بعد استصدار الموافقات الرقابية الملزمة لها للقيام بهذه الدراسة النافية للجهالة، تمهيدًا لاستكمال عملية الاستحواذ سواء بطريقة مباشرة من خلال شركة بلتون أو إحدى شركات التابعة بطريقة غير مباشرة.