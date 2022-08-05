اليوم السابع
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معرض ملابس جديدة وتوزيع 3 ألاف قطعة على الأسر الأولى بالرعاية بالمنوفية

الجمعة، 05 أغسطس 2022 11:25 ص
معرض ملابس جديدة وتوزيع 3 ألاف قطعة على الأسر الأولى بالرعاية بالمنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه فى ضوء تحسين مستوى معيشة الأسر الأولي بالرعاية والأكثر استحقاقاً من أبناء المحافظة، وبالتنسيق مع جمعية الأورمان بالمنوفية، تم تنظيم معرض للملابس الجديدة بقرية العراقية التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء، حيث أفاد مدير جمعية الأورمان أنه تم توزيع 3 آلاف قطعة ملابس جديدة بالمجان على الأسر الأكثر احتياجا .

وأكد عادل درغام مدير جمعية الاأورمان بالمحافظة، علي أن المستفيد من هذا المعرض الخيري هم غير القادرين من الأرامل والمطلقات والأيتام ومحدودي الدخل وذوي الإحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أنه يتم تحديد الحالات المستحقة والأولي بالرعاية من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعى.

ومن جانبه، أشاد محافظ المنوفية بهذه الأنشطة المجتمعية والتي تساهم بشكل فعال في رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر والعمل علي تخفيف أعباء الحياة من أجل تحسين مستوى معيشة هذه الأسر  لضمان توفير حياة كريمة وآمنه لهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن .


 


محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

معرص ملابس



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