7 علامات تشير أنك تعانى مستويات منخفضة من المغنيسيوم

كتبت إيناس البنا

تلعب المعادن دورا كبيرا في جسم الأنسان من تحقيق التوازن إلى صحة الجهاز العضلى والأعصاب، من هذه المعادن المغنيسيوم الذى يلعب دورًا حاسمًا في وظائف الجسم المختلفة، بما في ذلك تنظيم نسبة السكر في الدم، وصحة العظام.

وفقًا لموقع "onlymyhealth"، فأنه على الرغم من أهميته، قد يعاني العديد من الأفراد من انخفاض مستويات المغنيسيوم دون أن يدركوا ذلك.

علامات انخفاض مستويات المغنيسيوم

فيما يلي بعض العلامات التي قد تشير إلى النقص:

1. تشنجات العضلات

يرتبط المغنيسيوم بالحفاظ على صحة العضلات، وانخفاض مستوياته يمكن أن يؤدي إلى تشنجات.

2. التعب والضعف

قد يساهم انخفاض مستويات المغنيسيوم في الشعور بالتعب والضعف، إذا كنت متعبًا باستمرار أو تفتقر إلى الطاقة، فمن المفيد أن تفكر فيما إذا كان تناولك للمغنيسيوم كافيًا أم لا.

3. عدم انتظام ضربات القلب

المغنيسيوم ضروري للحفاظ على ضربات القلب المنتظمة، ويمكن أن يكون عدم انتظام ضربات القلب أو الخفقان علامة على نقص المغنيسيوم، مما يؤكد أهمية الحفاظ على مستويات مناسبة لصحة القلب والأوعية الدموية.

4. الغثيان والقيء

في بعض الحالات، قد يؤدي انخفاض مستويات المغنيسيوم إلى مشاكل في الجهاز الهضمي، بما في ذلك الغثيان والقيء، إذا كنت تعاني من عدم الراحة المستمرة في الجهاز الهضمي، فقد يكون نقص المغنيسيوم عاملاً مساهماً.

5. فقدان الشهية

قد يكون انخفاض الرغبة في تناول الطعام مرتبطًا بنقص المغنيسيوم.

6.التنميل والوخز

يرتبط المغنيسيوم بصحة الأعصاب، وقد تظهر المستويات المنخفضة على شكل خدر.

7. تغييرات الشخصية

تشير بعض الدراسات إلى أن نقص المغنيسيوم قد يساهم في تقلب المزاج والقلق والاكتئاب.