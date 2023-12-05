اليوم السابع
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3 فرقاطات و30 ريبا قتاليا و11 لانشا.. جهود التصنيع المحلى للوحدة البحرية.. إنفوجراف

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 03:55 م
3 فرقاطات و30 ريبا قتاليا و11 لانشا.. جهود التصنيع المحلى للوحدة البحرية.. إنفوجراف جهود التصنيع المحلى للوحدة البحرية

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استعرض الفريق أشرف إبراهيم عطوة، قائد القوات البحرية، جهود التصنيع المحلي للوحدات البحرية خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من صناعة 3 فرقاطة بالتعاون مع الجانب الفرنسي، إضافة إلى 30 ريب قتالي و11 لانشا.

 

وأضاف خلال كلمته في افتتاح معرض "إيديكس 2023"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "النهاردة نستكمل مسيرة النجاح في التصنيع البحري بتدشين الفرقاطة التى تم تصنيعها فى ترسانة الإسكندرية بأيادى مصرية".

 

معرض "إيديكس" تنظمه مصر كل عامين بناءً على رؤية القيادة السياسية ممثلة فى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة وضع مصر على خريطة الدول المنظمة لمعارض السلاح عالمياً.

 

ويعد المعرض الوحيد المتخصص بقطاع الصناعات العسكرية على مستوى القارة الأفريقية ويجمع كبرى الشركات المحلية والعالمية في مجالات الدفاع والتسليح (البرية- البحرية- الجوية) ويمثل تجمعاً دولياً لتبادل الرؤى والخبرات، فضلا عن أنه فرصة مهمة لعرض المنتجات العسكرية المصرية ليكون بمثابة العبور إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

 

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