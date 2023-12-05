‫ "الزراعة" تكشف أبرز أنشطة مشروع مكافحة العفن البنى للبطاطس فى نوفمبر

كتبت أسماء نصار

كشفت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى في البطاطس ، أن إجمالى كميات بطاطس المائدة المعدة للتصدير للدول المختلفة، والتى تم فحصها، خلال الموسم الحالى، بلغت حوالى 825 طنا، فيما تم فحص 1076 عينة من تقاوى البطاطس المستورة، بكمية بلغت 26 ألفا و441 طنا.

وأشارت بلابل وفقا لتقرير رسمى، تلقاه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استعرضت خلاله انجازات المشروع، خلال نوفمبر، أنه فيما يتعلق بأعمال وحدة الرصد والمتابعة، تم متابعة أعمال مهندسي المناطق الخالية يوميا، كذلك مراجعة البيانات المرسلة من التابلت إلى منصة إعداد واستقبال البيانات لكل من: استمارات (نقل تقاوى بطاطس الكسر المحلى للزراعة) بـ (1132 استمارة)، واستمارات (زراعات العروة الشتوية " العروة التصديرية" ) بـ(803 استمارات)، فضلا عن استمارات (السحب الحقلى للعروة الشتوية) بـ(3 استمارات)، واستمارات (حصاد للعروة الشتوية) بـ (6 استمارت)، كذلك استمارات تأسيس أراضى جديدة لضمها لملفات المناطق الخالية PFA بـ( 633 استمارة).

وأضافت مدير المشروع أنه يتم أيضا أصدار تقارير ومؤشرات أداء لأعمال مهندسي المناطق الخالية، كذلك تم تحميل 25 صورة فضائية خلال شهر نوفمبر بما يعادل250000 كم مربع لمتابعة التغيرات داخل المناطق الخالية لتعديل خرائط كتاب المناطق الخالية ليصبح إجمالي عدد الصور الفضائية (755) بإجمالي مساحة (928 ألف كم مربع) لموسم 2023/2024.

وأوضحت ايضا انه يتم متابعة عمليات إعداد وتجهيز الأكواد المخصصة للزراعة للموسم الجديد عن طريق الصور الفضائية اليومية وكذلك تطبيق تقنية الإستشعار عن بعد، كذلك ادخال بيانات زراعات العروة الشتوية (العروة التصديرية) لموسم 2023/2024 في قاعدة البيانات الجغرافية للمناطق الخالية بما يعادل (9 حوشة, 732 بيفوت) بمساحة 60 ألف فدان.

وأكدت بلابل أنه يتم استخدام تقنية الاستشعار عن بعد لزراعات العروة الشتوية للموسم الجديد 2023/2024 عن طريق عمل تحليلات: ملوحة التربة لجميع البيفوتات التى سيتم زراعتها خلال الموسم، الكلوروفيل والمحتوى المائي للمجموع الخضري لمعرفة صحة النبات وتأثير ذلك على انتاجية المحصول.

وأضافت أنه يتم متابعة الحصاد اليومى لزراعات العروة الشتوية المتخصصه من خلال الصور الفضائية اليومية، فضلا عن توقيع احداثيات عدد (33 بيفوت) بمساحة (4310 فدان) بمحافظة اسوان والاسماعيلية والبحيرة والوادي الجديد ورسمها داخل قاعدة البيانات الجغرافية.