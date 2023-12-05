وفاة ابن الشيخ الراحل محمد محمود الطبلاوى

وقال إبراهيم الطبلاوى، الابن الأكبر للقارئ الشيخ الراحل محمد محمود الطبلاوى، إن من المقرر إقامة صلاة الجنازة على شقيقه عقب صلاة الظهر غد الأربعاء من مسجد مصطفى محمود بالجيزة، وإقامة العزاء مساء الغد بمسجد المشير طنطاوى.

ويستعرض اليوم السابع في السطور التالية معلومات عن القارئ الشيخ الراحل محمد محمود الطبلاوى:

1. ولد الشيخ محمد محمود الطبلاوى، فى 14 نوفمبر من عام 1934 والذى كان يوافق 11 رمضان.

2. التحق بٌكتاب القرية وعمره 4 سنوات

3. حفظ القرآن الكريم وهو في سن 10 سنوات.

4. بدأ الشيخ الطبلاوى يتلو القرآن الكريم وهو في سن الثانية عشر من العمر

5. ويروى الطبلاوى أن أول أجر له كان 5 قروش من عمدة قريته

6. ذاع صيته حتى أصبح ينافس كبار القراء فى عصره

7. امتدت مسيرة الشيخ الطبلاوى في تلاوة القرآن نحو 50 عامًا زار خلالها أكثر من 80 دولة حول العالم

8. لقب الطبلاوى بـ "ظاهرة العصر" و"آخر حبة فى سبحة عمالقة التلاوة"

9. حصل على وسام من لبنان في الاحتفال بليلة القدر تقديراً لجهوده في خدمة القرآن الكريم.

10. توفى الشيخ محمد محمود الطبلاوى، في 5 مايو 2020 ، الموافق 21 رمضان عام 1441 هجريًا، عن عمر يناهز 86 عامًا.