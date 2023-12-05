وزارة النقل: قطع فى طريق مرسى علم ـ ادفو عند كم 35 بسبب السيول

كتب سيد الخلفاوى

اعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري في بيان صادر عنها مساء اليوم عن وجود سيول كثيفة جنوب وغرب مرسى علم (المنطقة التاسعة/ البحر الأحمر) ونتج عن ذلك قطع فى طريق مرسى علم / ادفو عند كم 35 ، كم 55 اتجاه إدفو بالاضافة الى قطع فى طريق مرسى علم / برنيس عند كم 70 أبو غصون جنوب مرسى علم.