اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 10:10 م
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وزارة النقل: قطع فى طريق مرسى علم ـ ادفو عند كم 35 بسبب السيول

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 09:48 م
وزارة النقل: قطع فى طريق مرسى علم ـ ادفو عند كم 35 بسبب السيول طقس - سيول
كتب سيد الخلفاوى

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اعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري في بيان صادر عنها مساء اليوم عن وجود سيول كثيفة جنوب وغرب مرسى علم (المنطقة التاسعة/ البحر الأحمر) ونتج عن ذلك قطع فى طريق مرسى علم / ادفو عند كم 35 ، كم 55 اتجاه إدفو بالاضافة الى قطع فى طريق مرسى علم / برنيس عند كم 70 أبو غصون جنوب مرسى علم.

وتابع البيان: وانه على الفور تم التنسيق مع المرور ومحافظة البحر الأحمر وتم غلق طريق(مرسى علم / إدفو ) ، غلق طريق (مرسى علم / برنيس) كما تم الدفع بالمعدات وفرق الصيانة باتجاه مرسى علم لإجراء اعمال الصيانة اللازمة بعد انتهاء السيول.

 







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