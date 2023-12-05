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الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 10:34 م
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السيول تضرب مدينة مرسى علم وتتسبب فى غلق الطرق وقطع الكهرباء.. صور

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 09:14 م
السيول تضرب مدينة مرسى علم وتتسبب فى غلق الطرق وقطع الكهرباء.. صور سيول بمرسى علم
البحر الأحمر - عماد عرفة

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شهدت مدينة مرسى علم، جنوب محافظة البحر الأحمر، مساء اليوم، سقوط سيول وصلت إلى شوارع المدينة، مما تسبب فى قطع بعض الطرق وإغراق مناطق مختلفة فيها، وخاصة المناطق القريبة من شارع البحر و68.
 
كما تسببت المياه فى قطع الطريق المؤدى إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد وعدم إمكانية الوصول إليها، وكذلك تسببت فى فصل التيار الكهربي بشكل كامل عن المدينة.
 
وأكد أهالى المدينة، أن المياه مازالت تصل من المنطقة الجبلية غرب المدينة إلى شوارع المدينة بكميات كبيرة، مؤكدين أن هناك مناطق وصلت المياه فيها إلى أكثر من متر ارتفاع، وما زالت اغلب الطرق والمناطق بمدينة مرسى علم تصل إليها المياه.
 
وكانت مدينة مرسى علم عصر قد شهدت اليوم سقوط أمطار بكثافة غزيرة على أغلب المناطق بالمدينة وتبعتها سقوط سيول بالمناطق الجبلية التى وصلت بكميات كبيرة إلى المدنية.
 

انقطاع الكهرباء
انقطاع الكهرباء

سيول بمرسى علم
سيول بمرسى علم

 







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