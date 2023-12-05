اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 02:26 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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نيجيريا: مقتل 85 مدنيا بغارة جوية عن طريق الخطأ

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 01:43 م
نيجيريا: مقتل 85 مدنيا بغارة جوية عن طريق الخطأ غارة جوية - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت السلطات النيجيرية، اليوم الثلاثاء، مقتل 85 مدنيا على الأقل عن طريق الخطأ، بغارة نفذتها طائرة مسيرة تابعة للجيش النيجيري في ولاية كادونا شمال غرب البلاد.
 
ووجه الرئيس النيجيري بولا تينوبو - وفقا لوكالة أنباء (أسوشيتد برس) الأمريكية - بإجراء "تحقيق شامل في الحادث".
 
وأوضحت الوكالة الوطنية النيجيرية لإدارة الطوارئ، أن "مكتب المنطقة الشمالية الغربية تلقى تفاصيل من السلطات المحلية تفيد بأن 85 جثة دفنت حتى الآن ولا يزال البحث مستمرا".
 
كان الجيش النيجيري أعلن - في وقت سابق - أن غارة نفذتها إحدى مسيراته أصابت عن طريق الخطأ قرويين كانوا يشاركون في مهرجان دون الإعلان عن أي حصيلة.






نيجيريا

السلطات النيجيرية

ولاية كادونا

الرئيس النيجيري




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