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نقيب الإعلاميين: ندرس اتخاذ إجراءات قانونية ضد عمرو أديب لتجاوزاته المهنية

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 05:28 م
نقيب الإعلاميين: ندرس اتخاذ إجراءات قانونية ضد عمرو أديب لتجاوزاته المهنية عمرو أديب
كتب محمد السيد الشاذلى

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أعلن الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، أن مجلس النقابة يدرس الآن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الإعلامى عمرو أديب بسبب تجاوزاته المهنية والقانونية.

وأضاف طارق سعدة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن ذلك جاء بناء على تقرير المرصد الإعلامى لنقابة الإعلاميين، مشيرا الى أن مجلس النقابة يدرس الآن الإجراءات التى سيتخذها ضد عمرو أديب.

كان السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية قد أوضح  أن مكتب التمثيل المصرى لدى السلطة الفلسطينية فى رام الله، والقطاع القنصلي بوزارة الخارجية، يتلقيان أسماء والوثائق الخاصة بالمواطنين الراغبين فى العودة إلى أرض الوطن، حيث يتم إعداد كشوف تفصيلية بها لموافاة السلطات المصرية المعنية بها تمهيداً لتسليمها للقائمين على معبر رفح الحدودى من الجانبين المصرى والفلسطينى لتسهيل عملية عبورهم من قطاع غزة إلى الأراضى المصرية.







نقابة الإعلاميين

عمرو أديب

الإعلاميين

المرصد الاعلامى لنقابة الإعلاميين

الاعلامى عمرو أديب



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