نقابة الاجتماعيين بالشرقية: إنجازات الرئيس السيسى تتحدث عن نفسها

نظمت نقابة الاجتماعيين بمحافظة الشرقية، مساء أمس، مؤتمرا حاشدا لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، فى الانتخابات التى ستجرى أيام 10و11و12 من نوفمبر الجاري وذلك بمقر النقابة، وذلك بحضور أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بمحافظة الشرقية، وعمداء كليات جامعة الزقازيق على رأسهم عميد كلية الخدمة الاجتماعية.

وحضر المؤتمر نقيب الاجتماعيين بالشرقية الدكتور مجدي شلبي وحشاد عبدالله حشاد أمين عام نقابة المهن الاجتماعية بالشرقية.

وأكد نقيب الاجتماعيين بالشرقية الدكتور مجدى شلبي، على أن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي تتحدث عن نفسها هو أمان لكل المصريين.

ومن جانبه، أكد حشاد عبدالله حشاد أمين عام النقابة بالشرقية أن الاجتماعيين بالشرقية سيضربون المثل الأروع في الخروج للمشاركة وانتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية مقبلة لاستكمال مسرات النجاح.



ومن جانبها، أكدت الدكتورة رحاب جاد أمينة المرأة بالنقابة، على أهمية مشاركة المرأة في الانتخابات الرئاسية، مؤكدةً أن عظيمات مصر يدعمن الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية، ولفتت إلى الدور الوطني العظيم للمرأة المصرية في ثورة 30 يونيو ومشاركتها الفعالة فى جهود التنمية