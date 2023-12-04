"إسكان الشرقية" تنجح في إنزال تمثال عرابى لترميمه تمهيدا لافتتاح النفق

الشرقية - إيمان مهنى

نجحت مديرية الإسكان بمحافظة الشرقية، فى إنزال تمثال البطل أحمد عرابي راكبا الحصان، لإجراء الترميمات اللازمة وإعادة تطويره وتجميله ليتم وضعه في المكان الجديد.

ويأتي ذلك ضمن خطة التطوير والتجميل لميدان عرابي، تزامنا مع افتتاح نفق عرابي الذي يربط شرق الزقازيق بغربها لتحقيق السيولة المرورية.

وأكد المهندس محمد محفوظ النجار وكيل وزارة الإسكان، أنه يتم تكثيف العمل لافتتاح نفق عرابي ليتم افتتاح نفق عرابي خلال أيام ، كما أننا حريصون علي اضفاء لمسة جمالية حضارية تتناسب مع تاريخ محافظة الشرقية العريق .

نفق عرابي تم إنشاؤه على مسافة 350 متر طولي عباره عن 100 متر بدون سقف باتجاهي ميدان عربي وشارع فاروق و150 متر مغلق أسفل خطوط السكك الحديدية ويضم 4 حارات حارتين بكل اتجاه بمتوسط عرض 14-20 متر وارتفاع 4 متر ، لافتاً إلى أنه تم الإنتهاء من تركيب الحواجز الخرسانية الفاصلة بين الحارات المرورية بالنفق وجاري الإنتهاء من اعمال التشطيبات والدهانات بالحوائط والأسقف تمهيداً لتشغيل النفق ودخوله الخدمة.