نقابة الأطباء تستضيف وفدا من الزمالة المصرية ويبحثان توحيد برامجهما العلمية

كتبت آية دعبس

استقبل الدكتور أسامة عبد الحى، النقيب العام للأطباء، الدكتور حسام حسني الأمين العام للزمالة المصرية والأمين العام للمجلس الصحي المصري، والأمناء المساعدين للزمالة المصرية الدكتورعبد السلام شلبى، الدكتور خالد عبدالكريم،الدكتورة نيرمين سامى، والدكتور بيتر وجيه، وبحضور الدكتور أبوبكر القاضي، أمين صندوق نقابة الأطباء، والدكتور طارق منصور والدكتور أحمد السيد أعضاء مجلس نقابة الأطباء.

تطرق الحوار حول مشكلات الزمالة المصرية التي تواجه شباب الأطباء حيث اتفق كلا من الدكتورأسامة عبد الحي، والدكتور خالد عبدالكريم على إدراج أنشطة نقابة الأطباء العلمية من ضمن أنشطة برامج الزمالة المصرية للتخلص من ازدواجية التدريب والاعتماد.

وأعرب الدكتور حسام حسني عن سعيه الكامل لسماع مشكلات الأطباء فيما يتعلق بالزمالة المصرية، وعرض الدكتور طارق منصور مشكلة بعض مديريات الصحة والزمالة الفرعية في توزيع الأطباء في مستشفيات غير معتمدة للزمالة خارج مستشفيات التدريب.

وأوضح الدكتور عبد السلام على هذا الأمر، بأنه غير قانونى وعند إخطار الزمالة تقوم بعمل الإجراءات القانونية اللازمة، فيما أكد الدكتور أحمد السيد الحاجة لتوسعة دائرة اعتماد بعض التخصصات وزيادة أعداد القبول في الزمالة بها.

واتفق كلا من الدكتور أسامة عبد الحي، والدكتور حسام حسني على عقد اللقاء القادم بمقر الزمالة، لاستكمال عرض المستجدات المختلفة والتنسيق لما فيه مصلحة شباب الأطباء.