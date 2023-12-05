مصرع ربة منزل صدمها قطار فى ميت غمر

الدقهلية شريف الديب

لقيت ربة منزل مصرعها بمحافظة الدقهلية بعد أن صدمها قطار ميت غمر - الزقازيق على مزلقان السكة الحديد بقرية ميت الفرماوي مركز ميت غمر، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ميت غمر العام تحت تصرفات النيابة العامة.

وكان اللواء مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من شرطة النجدة لمأمور مركز شرطة ميت غمر بوفاة فتاة على مزلقان السكة الحديد بقرية ميت الفرماوي مركز ميت غمر بعد أن صدمها أحد القطارات.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين اصطدام القطار القادم من مدينة ميت غمر المتجه إلى مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية بفتاة تدعى "أسماء محمد جودة الخواص" 22 عاماً، ربة منزل، ومقيمة بقرية ميت الفرماوي مركز ميت غمر، واصطدم بها القطار على مزلقان السكة الحديد بقرية ميت الفرماوى.

جرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى ميت غمر العام تحت تصرفات النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.