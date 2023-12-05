مدير تعليم الجيزة يوجه بإنهاء المناهج الدراسية فى موعدها

كتبت - مرام محمد

عقد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة وسمية الخطيب وكيل المديرية اجتماعًا مع موجهى المواد، للوقوف على الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2023 / 2024 لجميع الصفوف والمراحل، وذلك بناءً على تعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ووجه مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة بضرورة الانتهاء من المناهج الدراسية فى موعدها المقرر طبقا للخطة الزمنية مع مراعاة الأجزاء الملغية من المناهج وتعميمها على جميع المدارس.

وأكد ضرورة أن يكون الامتحان فى مستوى الطالب المتوسط مع مراعاة الوزن النسبى للأسئلة، وأن الامتحان على مستوى المدرسة تحت إشراف تام للتوجيهات، مع مراعاة الدقة فى التصحيح مراعاة لمصلحة الطالب.

ونبه على ضرورة متابعة الموجهين الأوائل لأعمال الامتحانات أولا بأول، والاهتمام بالأنشطة لتقويم سلوك الطلاب، ونشر الوعى المجتمعى بقيم الولاء والمواطنة، وتفعيل دور المدرس الأول المشرف بالمدارس.