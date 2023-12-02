تعليم الجيزة تدعو المواطنين للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية: واجب وطنى

كتبت - مرام محمد

دعت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 ، المقرر عقدها فى الداخل خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، مؤكدة أن المشاركة مهمة مصرية مقدسة وواجب وطني.

وقالت المديرية في منشورها: "قيادات مديرية التربية والتعليم بالجيزة تهيب برجالها وأبنائها المشاركة والنزول للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، وأن يمارس كل مواطن حقه كاملا فى الاستحقاق الدستورى.. فمصر في حاجة الآن لأبنائها المخلصين حفاظا على الهوية المصرية ليرى العالم أن أبناء مصر يلبون نداء الوطن دون تراجع أو تأخير وأنهم يسطرون عبارات الحب والوطنية المخلصة لهذا الوطن العزيز".

وفي سياق متصل، نفذت العديد من المدارس على مستوى الإدارات التعليمية بمحافظة الجيزة محاكاة لإجراءات الانتخابات الرئاسية، وذلك لتفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب، وتعليمهم مفهوم العملية الانتخابية وأهدافها وكيفية إدارتها وترسيخ وتعزيز انتماءهم وولاءهم للوطن وربطهم بالأحداث الجارية.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وسمية الخطيب وكيل المديرية.