محافظ دمياط تتلقى تقريرًا حول نشر الوعى بأهمية المشاركة الإيجابية بالانتخابات الرئاسية

دمياط - معتز الشربينى

تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقريرًا من مجمع إعلام دمياط التابع للهيئة العامة للاستعلامات، جاء حول الجهود المبذولة التى بدأت من أكتوبر حتى الأسبوع الأول من نوفمبر الماضى والتى تضمنت عدد من اللقاءات والندوات الاعلامية استهدفت 1050 مستفيد من الذكور والإناث.

وفى هذا السياق، أشار البيان إلى أن الندوات جاءت كالتالي " أكتوبر بين عزيمة النصر وارادة البناء" عُقدت بالمدرسة الثانوية الزخرفية للبنات ، كما تم عقد حلقة نقاشية حول الانتخابات الرئاسية مع موظفى البرنامج التدريبي لهيئة البريد بدمياط جاءت تحت عنوان عنوان " صوتك مستقبلك إنزل وشارك"، وندوة أخرى بجمعية تنمية المجتمع بدمياط تحت عنوان " تعزيز الوعى الثقافي بالمشاركة السياسية"، وندوة استهدفت طلبة المعهد الفنى التجارى " الانتخابات الرئاسية وتعزيز المشاركة السياسية"، كما عُقدت ندوة فى ذات السياق بالتعاون مع الأزهر والكنيسة بمقر الإرشاد الزراعى، وأطلق المجمع ندوة فى حب مصر فى إطار مبادرة " مصر تاج العروبة"، وندوة حول أهمية دور المرأة فى المشاركة السياسية بالزرقا، ووندوة جاءت تحت عنوان " دور المشاركة السياسية فى استقرار المجتمع " بمقر مديرية التضامن الاجتماعي.

ولفت البيان إلى أن المجمع بصدد تنفيذ خطة اعلامية تبدأ فى النصف الثاني من شهر ديسمبر لرفع الوعى بين الشباب بتشجيع المنتج المحلى والصناعة المحلية ودفع عجلة الإنتاج وذلك تحت شعار " صنع فى مصر" بالتنسيق مع طلبة كليات الهندسة والتربيه النوعية بجامعة دمياط و طلاب المعهد الفنى الصناعى ومركز التدريب المهنى.