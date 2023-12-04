مؤتمر جماهيرى بدمياط لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات

نظمت أمانة حزب صوت الشعب بدمياط، مؤتمرها الجماهيرى فى منطقة الجربى برأس البر لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية القادمة بحضور الدكتور محمد بدران رئيس الحزب واعضاء الأمانة العامة للحزب، وقيادات وأعضاء الحزب بالمحافظة، وبحضور ممثلى االقوى المدنية والشعبية وممثلى المرأة وذوى الهمم، ورجال الدين، ورفع الحضور أعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأطلقت السيدات الزغاريد احتفالا بهذه المناسبة.

وأكد الحضور على دعمهم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية القادمة من أجل مستقبل أفضل ولاستكمال مسيرة البناء واستكمال خريطة البناء والتنمية وتحقيق مزيد من الانجازات.

وأكد أبناء محافظة دمياط خلال المؤتمر على أن توحيد أصواتهم خلف القيادة الحكيمة الرئيس عبد الفتاح السيسى ليؤكدوا أنهم دائما على العهد والوعد خلف قائدهم كما كان هو دائما على العهد اتجاه المصريين، ورفع الحضور أعلام مصر وصور الرئيس السيسى وسط الأغانى الوطنية.

كانت محافظة دمياط قد شهدت انطلاق عدة مؤتمرات فى مختلف مراكز ومدن المحافظة للمشاركة فى دعم وتايد الرئيس عبد الفتاح السيسى لرئاسة الجمهورية ولاستكمال مسيرة الإنجاز والبناء وحماية أمن الوطن ومقدراته.