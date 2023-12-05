لو عايز تستخرج كعب عمل.. تعرف على الأوراق المطلوبة والمكان ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

كشفت مديرية العمل بمحافظة بنى سويف، عن الأوراق المطلوبة لاستخراج كعب عمل، لاستخدامه فى العديد من الشركات والمصانع.

وتضمن الاوراق المطلوبة توفير أصل شهادة المؤهل الدراسي، ويتم استخراج شهادة الكلية أو المؤهل الدراسي من جهة الدراسة أو الجامعة،بالاضافة إلى الرقم القومى، الرقم التأمينى.

ويمكن استخراج كعب العمل من أحد مكاتب العمل فى محافظة بنى سويف ، وهى مكتب عمل بني سويف، مكتب عمل ناصر، مكتب عمل الواسطى، مكتب عمل بني سويف الجديدة، مكتب عمل ببا، مكتب عمل سمسطا مكتب عمل الفشن، مكتب عمل إهناسيا.