لو عايز تستخرج كعب عمل.. تعرف على عناوين مكاتب العمل ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تعتبر مكاتب العمل التابعة لوزارة القوى العاملة من أكثر الأماكن التى تشهد إقبال من المواطنين وخاصة الراغبين فى التقدم للعمل فى الوظائف سواء فى القطاع العام والخاص .

وتقدم مكاتب العمل فى محافظة بنى سويف ، خدمات كثيرة منها استخراج نموذج التشغيل وهو المعروف بـ"كعب العمل" للراغبين في الالتحاق بالوظائف بالقطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى استخراج تراخيص العمل، وكذلك الإعلان عن الوظائف في الجهات والمؤسسات بالقطاع الخاص والتي تخطرها بها وزارة القوى العاملة.

وينشر "اليوم السابع"، عناوين مكاتب العمل داخل مراكز محافظة بنى سويف

1/-مكتب عمل مدينة ناصر(متعدد الأنشطة) العنوان -شارع جمال عبد الناصر - ناصر

2/-مكتب عمل مدينة أهناسيا - العنونان - شارع المساكن الإقتصادية - أهناسيـا المدينة

3/-مكتب عمل مدينة الواسطى - العنوان : شارع المدارس بمدينة الواسطى-

4/-مكتب عمل مدينة الفشــن -العنوان : مركز الفشـن

5/-مكتب عمل شرق النيل (ذو نشاطين ( تفتيش وعلاقات )-العنوان -مدينة بنى سويف الجديدة-

6/-مكتب عمل مدينة سمسطا -العنوان -شارع الترعة - سمسطـا

7/مكتب عمل مدينة ببا -العنوان : ببـا- شارع سعد زغلول

8/-مكتب عمل بنى سويف- العنوان : شارع أحمد عرابى بنى سويف