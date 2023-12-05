قطع الكهرباء عن عدد من المناطق والشوارع والجهات الحكومية بمدينة بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أعلن قطاع الكهرباء ببنى سويف، أنه قد تقرر فصل التيار الكهربائى عن عدد من المناطق والشوارع والأحياء والجهات والمصالح الحكومية والاجتماعية بمدينة بنى سويف، اليوم الثلاثاء.

تشمل المناطق المتأثرة من قطع الخدمة كل من: "مدينة الحرفيين، مستشفى الدعوة، الميكروويف، مخزن البريد، أبراج الأوقاف، التأمينات بأبراج الأوقاف، مكتب صحة الغمراوى، مساكن حوض الدلالة، عزبة التحرير، التطوير التكنولوجى، مديرية التموين، قسم شرطة المرافق، شارع حلمى الملط وحاتم رشدى وطريق السادات، أندية: القضاة والمهندسين والطلائع، موقف محيى الدين، الاستاد الرياضى، الصالة المغطاة، عمارات الاستاد، مديرية الشباب والرياضة".

وناشد القطاع، المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التى تعتمد على الكهرباء خلال ساعات قطع الخدمة.