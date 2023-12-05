قصور الثقافة تصل بفعالياتها بمبادرة "أنت الحياة" لقرية بنبان فى أسوان.. صور

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، بقرية بنبان بمركز دراو بمحافظة أسوان، ضمن مبادرة "أنت الحياة" بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة.

وشهدت مدرسة بنبان الثانوية المشتركة محاضرة بعنوان "العادات والتقاليد فى الزواج" للباحثة منى صبرى رئيس الباحثين باسوان بأطلس للمأثورت، أشارت إلى اختلافها من بلد لأخرى، وتتناسب مع حياة الأفراد فيها، منها عادات وتقليد الزواج من قراءة الفاتحة باجتماع أهل العروسين وتقديم المهر والشبكة وليلتى الحناء والزفاف، والسبوع وتقديم الهدايا أو النقوط وهذا يسمى مساعدة أو التكافل الاجتماعى عن طريق التراث.

وأضافت عمل "الكحك" عند المسلمين والمسيحين فى الأعياد والأفراح، وهذه عادة منذ قدماء المصرين فكانو يعدونه فى الأعياد والافراح، ويدل على ذلك وجوده بالنقوش الفرعونية على جدران المعابد، وكان يرسم بأختام "الإستنباط"، وورشة رسم حر للمدربة ولاء حسين بإستخدام الالوان الخشب والفلوماستر.

وبالتوازى نفذت بمدرسة العبابدة الابتدائية المشتركة ورشة "رسم على الوجه" للفنانة منى احمد يونس، وعرض مسرح "السلوكيات" للفنان موسى محمد بإستخدام عرائس القفاز.

وأقيم معرض كتاب لإصدرات الهيئة العامة لقصور الثقافة، و عرض مسرح عرائس "أسد وأرنوب" لفرقة فوزى فوزى، بالسرادق التى تقدم به الخدمات للجهات المشاركة منها الصحة، وجامعة أسوان،والشركة المصرية للتجارة، وبوجود عدد كبير من أهالى القرية.

قدمت الفعاليات من خلال فرع ثقافة أسوان برئاسة يوسف محمود، وبإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، بالتعاون مع الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وتستهدف الفعاليات جميع الفئات العمرية من الأطفال والشباب والمرأة.