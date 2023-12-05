عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

وقالت مصادر فلسطينية في المدينة المقدسة إن المستوطنين اقتحموا المسجد من باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في محيط مصلى الرحمة.

وواصلت سلطات الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى، ومنعت معظم الفلسطينيين من الوصول إليه منذ شهرين.

ويتعرض الأقصى يومياً عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا ومكانيًا، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في مدينة "الخليل"، منذ المذبحة التي ارتكبها المتطرف اليهودي باروخ جولدشتاين عام 1994.