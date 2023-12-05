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ضياء رشوان: لا توجد دولة فى العالم تساند إسرائيل فى تهجير الفلسطينيين

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 10:56 م
ضياء رشوان: لا توجد دولة فى العالم تساند إسرائيل فى تهجير الفلسطينيين الكاتب الصحفي ضياء رشوان
كتب أحمد عرفة

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قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إن الجانب الإسرائيلي يدرك خطورة الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين، وكذلك الموقف الأردني، ولكن عمليا، لم تتوقف دولة الاحتلال عن مساعيها، مشددًا على أن جيش الاحتلال يضغط على الفلسطينيين غير الراغبين في ترك أرضهم، لكنهم بشر في النهاية، وإن حدثت ضغوط عسكرية شديدة، فإن ذلك قد يدفعهم إلى مغادرة أراضيهم.

 

وأضاف رشوان، خلال حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، عبر قناة "إكسترا نيوز": "إجبار الفلسطينيين على النزوح لجنوب قطاع غزة يهدد القضية الفلسطينية والأمن القومي المصري، ومصر تراقب بمنتهى الدقة كل ما يحدث على الصعيد الميداني وتنبه كل الأطراف الدولية على أن هذا الأمر يعني تصفية للقضية الفلسطينية".

 

وتابع الكاتب الصحفي: "لا يوجد دولة في العالم تساند الموقف الإسرائيلي في التهجير الداخلي أو في التهجير الخارجي أو اقتطاع أجزاء من قطاع غزة، فقد تحدث نتنياهو عن منطقة عازلة من القطاع كله"، مشيرًا إلى أن هذا الموقف الدولي سيمثل نوعا من الردع لجيش الاحتلال لكنه ليس كافيا.







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