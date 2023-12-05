"صوت الشعب" ينظم مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

نظم حزب صوت الشعب، أمانة محافظة القليوبية، بالتنسيق مع تحالف الأحزاب المصرية، مؤتمرا جماهيريا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، خلال انتخابات الرئاسة 2024 ، بحضور الدكتور محمد بدران رئيس الحزب، وأعضاء الأمانة العامة للحزب، وقيادات وأعضاء الحزب بالمحافظة، بقيادة فاتن خربوش أمين محافظة القليوبية، وبحضور ممثلى القوى المدنية والشعبية وممثلي المرأة وذوى الهمم، ورجال الدين.

وبدأ اللقاء بعزف السلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم عرض فيديو تسجيلي لاستعراض إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي في كافة القطاعات المختلفة "الصناعية والاجتماعية والثقافية والسياسية"، ثم كلمة لفاتن خربوش أمين الحزب بالقليوبية، ثم كلمة محمد بدران رئيس الحزب، والذي أكد خلالها أنه تم تنظيم 37 مؤتمرا جماهيريا من قبل الحزب لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لاستكمال مسيرة التنمية والإنجاز.

وأكد الحضور على دعمهم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية القادمة 2024، من أجل مستقبل أفضل ولاستكمال مسيرة البناء واستكمال خريطة البناء والتنمية وتحقيق مزيد من الانجازات.

وأكد أبناء محافظة القليوبية، خلال المؤتمر على أن توحيد أصواتهم خلف القيادة الحكيمة الرئيس عبد الفتاح السيسى ليؤكدوا أنهم دائما على العهد والوعد خلف قائدهم كما كان هو دائما على العهد اتجاه المصريين، ورفع الحضور أعلام مصر وصور الرئيس السيسى وسط الأغانى الوطنية.

كانت محافظة القليوبية قد شهدت انطلاق عدة مؤتمرات فى مختلف مراكز ومدن المحافظة للمشاركة فى دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى لرئاسة الجمهورية ولاستكمال مسيرة الإنجاز والبناء وحماية أمن الوطن ومقدراته.