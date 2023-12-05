اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 01:57 م
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صندوق النقد الدولى يؤكد مرونة الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات الإقليمية والعالمية

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 01:56 م
صندوق النقد الدولى يؤكد مرونة الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات الإقليمية والعالمية لقاء محافظ البنك المركزي المصري مع كريستالينا چورچييڤا
رسالة دبى - أحمد يعقوب

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شهدت فعاليات قمة المناخ COP 28 المنعقدة في دبي لقاء محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله مع كريستالينا چورچييڤا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
 
وكشفت مصادر أن اللقاء تناول استعراض ما حققه الاقتصاد المصري من إنجازات على الرغم من التحديات الإقليمية والعالمية، كذلك جهود الدولة في تعظيم دور القطاع الخاص في التنمية، ومواصلة تعزيز الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية.
 
وأضافت المصادر أن المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أشادت بدور البنك المركزي المصري في إدارة ملف السياسة النقدية خلال الفترة الاستثنائية الحالية، متوقعة أن يتم رفع حجم قرض الصندوق لمصر بسبب العبء الإضافي وتأثير الأحداث والأزمات الخارجية المحيطة.
 
وأكدت على مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات الإقليمية والعالمية، وحرص الصندوق لمواصلة علاقات التعاون المتميزة مع مصر.
 






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