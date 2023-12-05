شكرى يتوجه لواشنطن في زيارة ثنائية يعقبها الانضمام للوفد الوزارى العربي-الإسلامي

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن زيارة وزير الخارجية ستشمل أيضاً عقد لقاءات مع عدد من مراكز الفكر والأبحاث الأمريكية، بالإضافة إلى المشاركة في لقاءات إعلامية.

واوضح أن الزيارة سيعقبها انضمام وزير الخارجية للوفد الوزاري العربي الإسلامي المقرر أن يزور واشنطن بعد غد الخميس، حيث سيعقد الوفد لقاءات مع وزير الخارجية الأمريكي وعدد من أعضاء الكونجرس ووسائل الإعلام الأمريكية سعياً لوقف الحرب الدائرة فى قطاع غزة اتصالاً بالتكليف الصادر عن القمة العربية/الإسلامية الأخيرة.