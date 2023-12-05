اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 08:27 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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شكرى يتوجه لواشنطن في زيارة ثنائية يعقبها الانضمام للوفد الوزارى العربي-الإسلامي

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 07:29 ص
شكرى يتوجه لواشنطن في زيارة ثنائية يعقبها الانضمام للوفد الوزارى العربي-الإسلامي وزير الخارجية سامح شكرى
أ ش أ

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توجه وزير الخارجية سامح شكري فجر اليوم الثلاثاء إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، في زيارة ثنائية يلتقي خلالها مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بما في ذلك رؤساء وأعضاء اللجان المعنية بالسياسة الخارجية الأمريكية في الكونجرس الأمريكي، وذلك بهدف دفع وتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن زيارة وزير الخارجية ستشمل أيضاً عقد لقاءات مع عدد من مراكز الفكر والأبحاث الأمريكية، بالإضافة إلى المشاركة في لقاءات إعلامية.

واوضح أن الزيارة سيعقبها انضمام وزير الخارجية للوفد الوزاري العربي الإسلامي المقرر أن يزور واشنطن بعد غد الخميس، حيث سيعقد الوفد لقاءات مع وزير الخارجية الأمريكي وعدد من أعضاء الكونجرس ووسائل الإعلام الأمريكية سعياً لوقف الحرب الدائرة فى قطاع غزة اتصالاً بالتكليف الصادر عن القمة العربية/الإسلامية الأخيرة.

 







سامح شكرى

الخارجية

واشنطن

الكونجرس الأمريكي




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