سقوط عصابة سرقة البوابات الحديدية من المقابر فى الشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية من كشف غموض واقعة سرقة البوابات الحديدية من المقابر، واتضح أن تشكيلا عصابيا يضم عاطلين من العناصر الإجرامية الخطرة وراء تلك السرقات.
كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية، تلقت عدة بلاغات من مواطنى القرى بسرقة البوابات الحديدية المثبتة أمام المقابر بنطاق مركز الزقازيق، فتم تشكيل فريق بحث من الأمن العام والبحث الجنائى لكشف غموض الواقعة توصلت التحريات إلى أن وراء تلك الجرائم عاطلين من العناصر الإجرامية الخطرة ويقومان بنزع البوابات الحديدية بعد كسر أقفالها وبيعها لعامل خردة، تم القبض عليهما وبحوزتهما سلاح أبيض ومجموعة من الأقفال الحديدية المكسورة و22 بوابة حديدية خاصة بمقابر قريتين بمركز الزقازيق.
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