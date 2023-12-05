سقوط عصابة سرقة البوابات الحديدية من المقابر فى الشرقية

الشرقية - فتحية الديب

تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية من كشف غموض واقعة سرقة البوابات الحديدية من المقابر، واتضح أن تشكيلا عصابيا يضم عاطلين من العناصر الإجرامية الخطرة وراء تلك السرقات.