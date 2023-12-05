اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 06:00 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيس مركز ومدينة قنا ومدير الإدارة التعليمية يتابعان تجهيزات لجان الانتخابات الرئاسية

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 04:55 م
رئيس مركز ومدينة قنا ومدير الإدارة التعليمية يتابعان تجهيزات لجان الانتخابات الرئاسية جانب من الزيارة والتفقد
قنا صابر سعيد

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واصل العميد طارق لطفى، رئيس مركز ومدينة قنا، اليوم الثلاثاء، متابعة التجهيزات فى عدد من المدارس المخصصة كمقرات للجان الانتخابية، رافقه خلال الجولة، وفاء رشاد خلف الله، مدير عام إدارة قنا التعليمية، ومسؤولى الأمن والمبانى والمتابعة وذلك بالتنسيق مع الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.
 
استهدفت الجولة لجان مدارس مدرسة المعنا الابتدائية الجديدة ومدرسة المعنى الابتدائية المشتركة ومدرسة قنا الجديدة ومدرسة الأمل للصم والبكم بنين ومدرسة قنا الرسمية للغات.
 
وتضمنت جولة لطفى، ورشاد على اللجان المخصصة للانتخابات، مدى جاهزية المدارس وكفاءة الإضاءة ليلاً، ودورات المياه وأماكن إنتظار الناخبين وتجهيز اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات .
 
وشدد لطفى، على تنفيذ كافة التوصيات التجهيزات اللازمة للجان الانتخابات الرئاسية بمركز ومدينة قنا خلال الاستحقاق الرئاسي 2024 والمقرر عقده خلال أيام 10،11،12 من ديسمبر الجارى.






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