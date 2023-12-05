مواصفات امتحان الكيمياء للثانوى العام.. 85% أسئلة اختيارية و15% مقالى

كتب محمود طه حسين

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات الورقة الامتحانية لمادة الكيمياء للصفين الأول والثاني الثانوي، وتوزيع درجات الأسئلة وأنواع الأسئلة، اختيار من متعدد، مقالية، لامتحان الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024، كما جاءت مواصفة امتحان الكيمياء كالتالى:

- أن تكون أسئلة الورقة الإمتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

- أن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

- أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة للتمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- أن الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- تتدرج أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية (المرحلة) - الصف - المادة – الزمن – الدرجة -

جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها؛ حجم الخط - المسافات بين السطور - الهوامش - العناوين - تعليمات الأسئلة - جودة الطباعة - الخلو الأخطاء اللغوية.

- لا تتضمن الورقة الامتحانية المعلومات والأنشطة الإثرائية وكل ما يندرج تحت الفصل الدراسي لغير الثانوية العامة - تاريخ الامتحان والخط و من دان ) مزيد من المعرفة.

كنا حددت الوزارة توزيع درجات امتحان الكيمياء كالتالى:

- درجة الاختبار في الصف الأول الثانوي 20 درجة : 16 درجة لاختبار الفصل الدراسي + 2 درجة لاختبار الشهر + 2درجة للمواظبة والسلوك.

- درجة الاختبار في الصف الأول الثانوى 30 درجة : 24 درجة لاختبار الفصل الدراسي +3 درجات لاختبار الشهر + 3 درجات للمواظبة والسلوك.

وبالنسبة لأنواع الأسئلة في الامتحان:

- الأسئلة الموضوعية وتشمل « الاختيار من متعدد بنسبة 85% تقريباً من درجة الاختبار بما يعادل 14 درجة للصف الأول الثانوي، 20 درجة للصف الثاني الثانوي.

- الأسئلة المقالية من نوع المقال القصير وتشمل : « الشرح - الوصف - التفسير - اذكر السبب - ماذا يحدث لو - التوضيح - ما وظيفة - المقارنة - التصنيف، بنسبة 15% من درجة الاختبار بما يعادل 2 درجات للصف الأول الثانوي ، 4 درجات للصف الثاني الثانوي.