رئيس حملة السيسي: رؤيتنا تستهدف ترسيخ التعددية السياسية وتنشيط الحياة الحزبية

كتب أحمد عبد الرحمن

قال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن الرؤية تستهدف تحقيق اهداف، ويأتي تحتها برامج ومشروعات، فالرؤية أعم وأشمل وأكثر مرونة، أما البرنامج محدود، موضحا أن الرؤية مرتبطة بتوقيتات أما البرنامج محدد بمشروعات.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدى، عبر قناة "ON"، أن هناك تجربة في التسع سنوات الماضية، بأن مرشحهم وضع عددا من الأهداف، وكانت تقتضي العمل المستمر، مردفا: "أقامت الدولة 15 ألف مشروع على مدار 9 سنوات، لم يكونوا في برنامج محدد ولكن تطلبتهم تحقيق أهداف".

وأوضح أن مدة الرؤية 6 سنوات، وأعلنها الرئيس، فلديه مشروع اسمه 30 يونيو التنموي يستهدف مصر تعود قوية وقادرة ورائدة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونعمل فيه منذ 9 سنوات وحققنا نتائج طيبة ومبشرة، وخضنا صعوبات كثيرة، وتغلبنا عليها، بفضل إرادة سياسية ورؤية واضحة من المرشح، ونري أن نستكمل ما بدأناه.

وأشار إلى أن من محاور الرؤية، سياسية واقتصادية ومجتمعية منطلقة من أربعة ثوابت، أن مصر بلد مليئة بالفوائض في الطاقة والطرق والمساحة، كما أن الديها فوائض في قوة العمل، والتحدي كيف يمكن استغلال فوائض العمل بفوائض الطاقة والمرافق والمساحة، مردفا: "الطرق مفتوحة وفتحناها بكثير من العزم والإرادة".

وأكد أن الرؤية في المحور السياسي، تستهدف ترسيخ التعددية السياسية وتنشيط الحياة الحزبية، وتبني نظام انتخابي يوسع التمثيل النيابي ودعم اللامركزية و المحليات، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان و العدالة الناجزة ودور النقابات والمجتمع المدني وتمكين المرأة والشباب واستمرار جهود الحوكمة ومكافحة الفساد.

أما الرؤية في المحور الاقتصادي، تستهدف مواجهة التضخم وتوطين الصناعة و الاستثمار الأجنبي وجذبه وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتمكين القطاع الخاص، والتركيز على النقل والطاقة، أما المحور المجتمعي، تمكين اقتصادي أكثر للمرأة، وتطوير التعليم وزيادة العمران ورفع جودة الحياة وتمكين الشباب أكثر وإطلاق طاقات الإبداع لديهم.