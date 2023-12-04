رئيس جامعة المنوفية يشهد اختبارات الطالب والطالبة المثاليين بالكليات

المنوفية - محمد فتحى

تابع الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية اليوم بمتابعة فعاليات مسابقة اختيار الطالب والطالبة المثاليين التي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الطلاب "إدارة النشاط الاجتماعى والرحلات" إلكترونيا على مستوى طلاب كليات الجامعة للعام الجامعى 2023 /2024 ،بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

حيث قام رئيس الجامعة بتفقد الاختبارات الإلكترونية بكلية الحاسبات والمعلومات كما تابع استعراض الطلاب المتقدمين لمسابقة العروض التقديمية علي الداتا شو والمقابلة الشخصية أمام لجنة التحكيم والتي يعرض الطالب أنشطتهم الرياضية والمجتمعية خلالها.

وأشار القاصد إلي أن المسابقة تهدف إلى إعداد الكوادر والقيادات الطلابية وتدريب الطلاب على أحدث وسائل البحث والإطلاع تمهيدا لمشاركة الجامعة فى مسابقة إبداع 13 التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة والتى تعد أكبر مسابقة على مستوى الوطن العربى وأيضا استعدادا للمشاركة فى المسابقة التى تنظمها جامعة الفيوم على مستوى الجامعات المصرية

وأكد القاصد أن الجامعة تدعم كافة الأنشطة والمسابقات الطلابية، وتوفير كافة الإمكانيات لدعم ورعاية الطلاب المتميزين، موضحاً أن التنافس وتقييم النتائج في المسابقة يتم على أساس عدة محاور منها التفوق الدراسي، والمقابلة الشخصية التي تتضمن المظهر، والثقة بالنفس، وسرعة البديهة، والقدرة على الاقناع، إلى جانب الإختبار التحريري عن المعلومات العامة، واللغة.